Новую российскую подлодку-невидимку выпустили в море (видео)

Ходовые испытания проходят на Балтике

Первое погружение новейшей российской дизель-электрической подлодки "Петропавловск-Камчатский" признано успешным. Заводские ходовые испытания субмарины в акватории Балтийского моря начались 16 августа.

Как рассказал представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало, во время испытаний предстоит проверить корабельные системы подводной лодки – в частности, системы гидроакустики и связи.

"Петропавловск-Камчатский" - представитель проекта 636 "Варшавянка". Эти субмарины относятся к третьему поколению дизель-электрических подлодок, которое считается самым малошумным в мире. Глубина погружения – 300 метров, скорость в надводном положении – до 20 узлов. Водоизмещение судна – 4 тысячи тонн, на борту субмарины – 52 человека экипажа. Подлодка может находиться в автономном плавании до 45 суток. "Петропавловск-Камчатский" - первая подлодка этой серии, отмечается в пресс-релизе Минобороны, который есть в распоряжении ТВЦ.ru. Ведомство предоставило и видео погружения.

Об успешном погружении подводной лодки доложили главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову. Флотоводец подчеркнул, что испытания новых судов для российского флота - одна из важнейших задач.

На сообщения о готовящихся испытаниях подлодки проекта "Варшавянка" первыми, уже традиционно, отреагировали британцы. Они уверены, что субмарины-невидимки уже в водах Темзы, откуда тайно наблюдают за жизнью Соединенного королевства.