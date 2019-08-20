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Концерт ко Дню флага России пройдет 24 августа на проспекте Сахарова

12:21
  • вторник
  • 20 августа 2019

На мероприятии выступят знаменитые певцы

На проспекте Сахарова в субботу, 24 августа, состоится митинг-концерт в честь 350-летия российского флага. Время проведения - с 14 до 17 часов. В мероприятии примут участие звезды российской эстрады, в том числе Григорий Лепс, Тимати, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр".

"Также гостями станут известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели", - сообщили организаторы мероприятия во вторник.

Инициаторы концерта – "Российский союз ветеранов Афганистана" и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

В этот же день на этом же месте запланирован флэшмоб "Флаг-рекордсмен", начало - в 11 часов.

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