На "мосту Кличко" в Киеве нашли бактериологическое оружие

Кадры появились в соцсетях

Стеклянный пешеходный мост в Киеве атаковали мухи. Сооружение, известное как "мост Кличко", высмеивают в соцсетях украинские пользователи, публикующие фотографии "уникального" сооружения.

На кадрах видно, что внутри стеклянных вставок моста поселились мухи. Пользователи предполагают, что это не обычные насекомые, а бактериологическое оружие.

"Будете смеяться, но внутри стекла на "мосту Кличко" завелись мухи", "Бактериологическое оружие для уничтожения моста", "Может, это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?", - соревнуются в остроумии подписчики.

Сооружение, прозванное киевлянами "мостом Кличко", было открыто не так давно - 25 мая.А уже на следующий день разразился скандал: мост треснул в двух местах, мэр украинской столицы тут же заявил, что в сооружение стреляли, он не мог треснуть сам по себе. А мост все же смог – скоро треснуло и третье стекло.

Скандал продолжился заявлением швейцарского архитектурного бюро Leuppi & Schafroth Architekten. В 2013 году фирма представляла подобный проект моста на конкурс, объявленный киевской мэрией, и занял 2-е место. В 2017 году власти Киева пытались купить проект у швейцарцев за 39 тысяч швейцарских франков - при его реальной стоимости в 6 миллионов – но, естественно, получили отказ. Мост, тем не менее, появился – а швейцарцы заявили, что проект украден у них, пишут "Известия".