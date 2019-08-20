Смерть на бегу: чемпионка умерла во время тренировки

Девушку нашли в траве

Чемпионка области, многократная победительница легкоатлетический соревнований скончалась в Тамбове. 25-летняя Маргарита Плавунова вышла на пробежку перед очередными соревнованиями. Во время тренировки ей стало плохо, она упала в траву. Врачи скорой помощи не смогли ее спасти.

Печальное известие сообщили в Федерации легкой атлетики Тамбовской области. Предполагают, что причиной трагедии стали серьезные нагрузки, которых организм спортсменки не выдержал.

Маргарита Плавунова родилась в Котовске. Начала заниматься легкой атлетикой еще в школе. Из всех дисциплин спортсменка выбрала бег с барьерами. Девушка неоднократно побеждала на региональных и всероссийских стартах, принимала участие в чемпионате России. В конце июля Плавунова выполнила норматив кандидата в мастера спорта, заняв 18-е место в беге на 100 место в чемпионате России.