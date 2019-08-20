Москва избавит родителей дошкольников от бумажной волокиты

Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными больше требовать не будут

Столичные власти отменили лишнюю медицинскую справку для дошкольников. Речь идет о бумажной справке об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными перед возвращением в дошкольное учреждение в новом учебном году, в случае, если их ребенок не попадал в очаг инфекции.

Как объяснили в департаменте здравоохранения Москвы, это стало возможным благодаря введению электронного документооборота между несколькими ведомствами.

"Данные управления Роспотребнадзора по Москве об очагах инфекций были объединены с адресными списками воспитанников детских садов, которые пропустили более пяти дней. В адресной базе - семьи, которые попали в зону карантина. С каждой из семей, оказавшейся в зоне риска, свяжутся напрямую и проинформируют о том, что они находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Данные в базе будут обновляться ежедневно до октября. Тем семьям, которым все же придется предоставить справку, придет электронное письмо и SMS-сообщение.

Раньше подтверждение отсутствия у ребенка контакта с больными в очаге инфекции требовали у любого детсадовца. Ежегодно районные поликлиники выдавали в среднем около 300 тысяч таких справок, хотя большинству детей даже не требовался осмотр.