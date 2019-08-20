ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва избавит родителей дошкольников от бумажной волокиты

13:01
  • вторник
  • 20 августа 2019

Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными больше требовать не будут

Столичные власти отменили лишнюю медицинскую справку для дошкольников. Речь идет о бумажной справке об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными перед возвращением в дошкольное учреждение в новом учебном году, в случае, если их ребенок не попадал в очаг инфекции.

Как объяснили в департаменте здравоохранения Москвы, это стало возможным благодаря введению электронного документооборота между несколькими ведомствами.

"Данные управления Роспотребнадзора по Москве об очагах инфекций были объединены с адресными списками воспитанников детских садов, которые пропустили более пяти дней. В адресной базе - семьи, которые попали в зону карантина. С каждой из семей, оказавшейся в зоне риска, свяжутся напрямую и проинформируют о том, что они находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Данные в базе будут обновляться ежедневно до октября. Тем семьям, которым все же придется предоставить справку, придет электронное письмо и SMS-сообщение.

Раньше подтверждение отсутствия у ребенка контакта с больными в очаге инфекции требовали у любого детсадовца. Ежегодно районные поликлиники выдавали в среднем около 300 тысяч таких справок, хотя большинству детей даже не требовался осмотр.

Главное сегодня
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.