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Вокруг станций МЦД идет благоустройство

14:58
  • вторник
  • 20 августа 2019

Сергей Собянин побывал на платформе МЦД-1 "Сетунь"

Подготовка к запуску проекта Московских центральных диаметров вышла на финишную прямую. До конца года будут запущены первые две линии, передает "ТВ Центр".

Тем временем на самих платформах идет обновление, особенно на первых двух линиях. Их запустят уже до конца года. Одновременно вокруг станций идёт благоустройство.

Ход работ во вторник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города побывал на платформе "Сетунь", это Белорусское направление. Станция войдет в МЦД-1. Собянин заявил, что новый вид транспорта станет привлекательным благодаря тарифам и бесплатным пересадкам на метро и МЦК. Планируется, что только за первый год новыми маршрутами воспользуются 96 миллионов человек.

"Чем оно будет отличаться от существующих пригородных перевозок? Во-первых, это сквозное движение из пригорода в пригород, от МКАДа до МКАДа, без пересадок на другой транспорт. Во-вторых, это комфортный подвижной состав, примерно такой же, как поезда "Москва", "Ласточка", и ряд других, которые сейчас готовятся на заводе, и я надеюсь, что в срок все поезда будут изготовлены. Это интеграция с метрополитеном и бесплатная пересадка на метро. И сами тарифы максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт - это означает, что значительно будет уменьшена еще и цена билетов", - отметил Собянин.

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