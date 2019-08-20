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Когда завершится масштабная реконструкция дорог в Тверской области

14:46
  • вторник
  • 20 августа 2019

Губернатор Тверской области рассказал Дмитрию Медведеву о нацпроектах в регионе

Основная часть работ по реконструкции и строительству дорог в Тверской области завершится уже к 1 сентября. Об этом во вторник заявил губернатор на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам главы региона, наиболее приоритетными для реализации являются два национальных проекта -  по улучшению качества дорожного полотна и развитию городской среды, передает "ТВ Центр".

Не менее важна и программа образования. Часть обновлённых школ откроется к началу учебного года. Старт работы других учебных заведений придётся перенести для того, чтобы обеспечить безопасность учеников.

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