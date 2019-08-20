Когда завершится масштабная реконструкция дорог в Тверской области

Губернатор Тверской области рассказал Дмитрию Медведеву о нацпроектах в регионе

Основная часть работ по реконструкции и строительству дорог в Тверской области завершится уже к 1 сентября. Об этом во вторник заявил губернатор на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам главы региона, наиболее приоритетными для реализации являются два национальных проекта - по улучшению качества дорожного полотна и развитию городской среды, передает "ТВ Центр".

Не менее важна и программа образования. Часть обновлённых школ откроется к началу учебного года. Старт работы других учебных заведений придётся перенести для того, чтобы обеспечить безопасность учеников.