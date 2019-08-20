Назван опасный для жизни объем талии

Спасет здоровый образ жизни

Медики вычислили объем талии, при котором повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска оказались женщины, у которых этот показатель превышает 80 сантиметров, а также мужчины с объемом более 94 сантиметров.

Риск серьезных заболеваний можно снизить. Как отмечают эксперты Минздрава, помогут отказ от курения и здоровое питание – в частности, рекомендуется ежедневно употреблять в пищу не менее 500 граммов овощей и фруктов. Кроме того, необходима и умеренная физическая активность – спорту надо уделить хотя бы 30 минут в день.

По данным Минздрава, до 40% женщин и до 48% мужчин страдают от повышенного артериального давления. Это грозит развитием инсульта и инфаркта. В то же время, ожирение способствует развитию гипертонии.

Увеличивает риск и чрезмерное пристрастие к соли. Специалисты подчеркивают, что рекомендованная норма – не более 5 граммов в сутки. Чтобы не превышать ее, диетологи советуют употреблять не столь соленые моцареллу, тофу или козий сыр.