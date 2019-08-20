ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван опасный для жизни объем талии

13:18
  • вторник
  • 20 августа 2019

Спасет здоровый образ жизни

Медики вычислили объем талии, при котором повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска оказались женщины, у которых этот показатель превышает 80 сантиметров, а также мужчины с объемом более 94 сантиметров.
Названо провоцирующее несколько видов рака заболевание

Риск серьезных заболеваний можно снизить. Как отмечают эксперты Минздрава, помогут отказ от курения  и здоровое питание – в частности, рекомендуется ежедневно употреблять в пищу не менее 500 граммов овощей и фруктов. Кроме того, необходима и умеренная физическая активность – спорту надо уделить хотя бы 30 минут в день.

По данным Минздрава, до 40% женщин и до 48% мужчин страдают от повышенного артериального давления. Это грозит развитием инсульта и инфаркта. В то же время, ожирение способствует развитию гипертонии.

Увеличивает риск и чрезмерное пристрастие к соли. Специалисты подчеркивают, что рекомендованная норма – не более 5 граммов в сутки. Чтобы не превышать ее, диетологи советуют употреблять не столь соленые моцареллу, тофу или козий сыр.

Читайте также:
Главное сегодня
Талия
Талия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.