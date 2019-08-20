В Москве бизнесу дадут время для приведения вывесок в порядок

На это отводится 25 дней

Московским предпринимателям дадут время, чтобы привести в порядок информационные вывески. Такое решение принято во вторник на заседании президиума столичного правительства, передает "ТВ Центр".

Единые правила размещения вывесок в городе действуют ещё с 2013 года, однако далеко не все предприниматели их соблюдают. В случае проверки вывески, установленные с нарушениями, заставляли демонтировать незамедлительно. Теперь же на это отводится 25 дней. Кроме того, проверить свою вывеску можно будет на сайте Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Предприниматели изъявляли желание, чтобы скорректировать сегодняшний порядок, иметь возможность и время на демонтаж, исправление тех нарушений и чтобы их вывески соответствовали требованиям города", - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.