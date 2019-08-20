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В Москве подобрали еще семь площадок для реновации

15:03
  • вторник
  • 20 августа 2019

На них построят почти 100 тысяч квадратных метров жилья

Власти Москвы подобрали для программы реновации ещё семь стартовых площадок, где можно будет построить более 93 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С начала действия программы в эксплуатацию введены уже 43 дома, ещё 115 находятся в стадии строительства. Активно проходили публичные слушания, где жители высказывали свои пожелания, которые были учтены при планировании.

Новые квартиры по программе реновации получили уже 12 тысяч человек, жалоб почти нет.

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Стройплощадка жилого дома по программе реновации
Стройплощадка жилого дома по программе реновации
Стройплощадка жилого дома по программе реновации
Стройплощадка жилого дома по программе реновации
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