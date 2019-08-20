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Открыта навигация судов по каналу имени Москвы

15:07
  • вторник
  • 20 августа 2019

В начале года из-за аварии движение было прервано

Движение судов на Канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля возобновлено. Первым прошел пассажирский теплоход, который следовал со стороны Северного речного вокзала до гостиницы "Украина", сообщает "ТВ Центр".

Эксплуатация участка между шлюзами 7 и 8 осуществляется под постоянным наблюдением специалистов. Так, гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбу и дренажную систему тоннеля.

Все основные строительно-монтажные работы завершены. До ноября пройдут испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб. Напомним, после аварии навигацию планировали открыть в начале лета, однако этого так и не произошло.

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