Открыта навигация судов по каналу имени Москвы

В начале года из-за аварии движение было прервано

Движение судов на Канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля возобновлено. Первым прошел пассажирский теплоход, который следовал со стороны Северного речного вокзала до гостиницы "Украина", сообщает "ТВ Центр".

Эксплуатация участка между шлюзами 7 и 8 осуществляется под постоянным наблюдением специалистов. Так, гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбу и дренажную систему тоннеля.

Все основные строительно-монтажные работы завершены. До ноября пройдут испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб. Напомним, после аварии навигацию планировали открыть в начале лета, однако этого так и не произошло.