В Москве растет популярность велопроката

Какие возможности даёт современная Москва тем, кто любит крутить педали?

К услугам москвичей - многочисленные пункты проката. У станций метро, на улицах, и в городских парках.

Даже в пасмурную погоду в парке много людей. В Митине можно увидеть археологический комплекс и исторические курганы, или просто отдохнуть на современных площадках. Обойти достопримечательности на полутора квадратных километрах – дело не одного часа. Поэтому ко всем объектам проложили велодорожки, передает "ТВ Центр".

Всего к этому сезону в парках Москвы проложили 90 километров новых дорожек. В Митине – 12 из них. Столько же – в Сокольниках. Для тех, кто приехал на своих двоих колёсах, в парке есть масса дополнительных услуг: бесплатно помыть стального коня или получить техническую консультацию. За деньги – оставить его на хранение. Велодорожки тоже самые разнообразные.

В прокате – все, что ездит: на двух, трех и четырех колесах, для одного человека и целой группы, с педалями и на электрическом ходу. На любой вкус и кошелек. В последние годы Москва дала "зеленый свет" полезному для здоровья и одновременно экологичному транспорту: в центре города велодорожки, специальные светофоры.

У новых станций метро и транспортно-пересадочных узлов сразу устанавливают пункты аренды велосипедов. Их количество превысило 500, а география расширилась и скоро охватит всю столицу. Неудивительно, что 40 тысяч человек пользуются прокатом ежедневно.

Иван Колесников, "ТВ Центр".