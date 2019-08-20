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Галантный Путин очаровал жену Макрона

13:40
  • вторник
  • 20 августа 2019

Брижит предложила российскому лидеру задержаться во Франции

Владимир Путин на встрече с Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит был привычно галантен. Российский лидер не забыл сделать комплимент первой леди Франции, отметив прекрасный цвет лица супруги французского президента.
Западные СМИ оценили переговоры Путина и Макрона

Видео встречи публикует ТВЦ.Ru. Президенты России и Франции говорят о делах, а затем Путин  делает комплимент жене французского лидера. "У вас шикарный цвет лица", — заметил Путин. Брижит Макрон комплимент оценила – она с улыбкой предложила российскому президенту задержаться во Франции подольше.

Ранее Эммануэль Макрон на переговорах с Владимиром Путиным цитировал Федора Достоевского. Он напомнил российскому лидеру и присутствовавшим журналистам отрывок из романа "Подросток", где Достоевский говорит об отличиях русского человека от немца или француза.

Переговоры президентов России и Франции продолжались более 3,5 часов. Макрон  на встрече заявил, что пришло время восстанавливать отношения с Россией.

 

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