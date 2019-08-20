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ЧП в воздухе: на борту рейса Москва-Париж экстренная ситуация

13:59
  • вторник
  • 20 августа 2019

Самолет пошел на посадку в Люксембурге

Экстренную посадку в аэропорту Люксембурга совершил лайнер, следовавший рейсом Москва-Париж. Самолет авиакомпании Air France ранее подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. Airbus A319 авиакомпании Air France в районе Люксембурга сделал вираж и начал снижение.
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Сообщается, что командир судна принял решение о посадке из-за аварийного оповещения системы торможения. "Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет", — сообщил представитель Air France. Лайнер продолжит полет, как только завершится проверка всех систем воздушного судна, передает РИА Новости.

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