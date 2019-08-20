Появилось видео полета новейшего беспилотника "Альтиус-У"

Во время полета все системы отработали в штатном режиме

Новейший российский беспилотник "Альтиус-У" совершил свой первый полет. Он продолжался около получаса на высоте 800 метров в полностью автоматическом режиме. Кадры полета обнародовало Министерство обороны.

Как пояснили в ведомстве, "Альтиус" оснащен оптическими, радиотехническими и радиолокационными средствами и способен находиться в воздухе более суток. А благодаря спутниковому каналу управления радиус применения беспилотника практически не ограничен, передает "ТВ Центр".

Ранее беспилотник "Охотник" пролетел вместе с истребителем: