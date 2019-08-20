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Дорого: в продаже появилась кошка, лечащая от похмелья

14:33
  • вторник
  • 20 августа 2019

Уход за муркой - тоже недешевое развлечение

Житель Ростова-на-Дону продает кошку британской породы, за которую хочет получить 15 миллионов рублей.
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Такая цена выставлена не случайно. "Британка мистическая", как называет ее хозяин, способна излечить похмелье, отогнать соседок от мужа, оберегать дом и защищать от сглаза, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Уход за кошкой соответствует цене и умениям. "В непогоду любит сладкое и паранормальный вискас с мистическим влажным кормом", - говорится в описании.

А если серьезно, то жена ростовчанина просто не хочет отдавать любимицу в чужие руки, вот и выставила такую цену в надежде, что никто не купит, и кошка останется дома.  

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