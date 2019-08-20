Дорого: в продаже появилась кошка, лечащая от похмелья

Уход за муркой - тоже недешевое развлечение

Житель Ростова-на-Дону продает кошку британской породы, за которую хочет получить 15 миллионов рублей.

Такая цена выставлена не случайно. "Британка мистическая", как называет ее хозяин, способна излечить похмелье, отогнать соседок от мужа, оберегать дом и защищать от сглаза, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Уход за кошкой соответствует цене и умениям. "В непогоду любит сладкое и паранормальный вискас с мистическим влажным кормом", - говорится в описании.

А если серьезно, то жена ростовчанина просто не хочет отдавать любимицу в чужие руки, вот и выставила такую цену в надежде, что никто не купит, и кошка останется дома.