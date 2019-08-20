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Москвичей пригласили принять участие в праздновании Дня города

14:24
  • вторник
  • 20 августа 2019

Москва отметит 872-й день рождения

Москва 7 и 8 сентября отметит свой 872-й день рождения. Для москвичей и гостей столицы пройдет более 250 праздничных программ. Их составляли с учетом мнения пользователей системы "Активный гражданин".

Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ, а центральной площадкой празднования станет улица Тверская. Там будут работать четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны, которая в этом году отметила 80-летие.

Кроме того, у храма Христа Спасителя, в парке "Кусково" и Государственном музее-заповеднике "Царицыно" состоятся концерты классической музыки; в Измайловском парке пройдет рок-фестиваль; в парке искусств "Музеон" будут организованы модные показы, театральные перформансы и творческие мастер-классы. На Цветном бульваре состоится благотворительный фестиваль "Добрая Москва" – ярмарка товаров, сделанных руками подопечных благотворительных фондов. На Арбате пройдет музыкально-поэтическая программа. В Екатерининском парке пройдут мероприятия всей семьи, в том числе мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии.

Подведомственные департаменту культуры Москвы музеи и выставочные залы будут работать бесплатно. Празднования 7 сентября завершатся фейерверком. Залпы салюта прогремят в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках.

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