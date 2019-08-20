Звезде сериала "Воронины" вызвали скорую помощь на съемочную площадку

Актрисе вкололи два укола и дали кучу лекарств

Российской актрисе Екатерине Волковой стало плохо на съемках нового сезона сериала "Воронины".

Команда сериала снимала кадры в Сочи на пляже, а в те дни установилась невыносимая жара. Волкова провела на солнцепеке два часа и почувствовала себя нехорошо, пишет интернет-портал "Дни.ру"

"На переезде на другую локацию укачало сильно. Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало не хорошо совсем - рвота, кое-что еще и скорая", - поделилась артистка с подписчиками.

Врачи сделали Волковой два укола, дали "кучу лекарств". Спустя время актрисе полегчало, и она вернулась к съемкам.