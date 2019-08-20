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В Бразилии захватили автобус с пассажирами

14:46
  • вторник
  • 20 августа 2019

С захватчиком ведут переговоры, однако пока мотивы его действий установить не удалось

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. По предварительным данным, преступник представился офицером военной полиции и потребовал от водителя остановиться. Затем начал угрожать облить салон бензином, передает "ТВ Центр".

Пока неизвестно, сколько человек удерживаются в заложниках, но, как сообщают СМИ, по меньшей мере четверых мужчина отпустил. Движение по трассе в сторону муниципалитета полностью заблокировано, на место прибыл спецназ.

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