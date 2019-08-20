Маркл и Миддлтон втянули в громкий скандал известного певца

Герцогине Сассекской ставят в пример ее скромную родственницу

Новый виток скандала вокруг Меган Маркл и Кейт Миддлтон раздула британская пресса. Герцогиню Сассекскую обвиняют в склонности к транжирству: супруга принца Гарри с малышом Арчи четырежды за короткий отпуск летала на бизнес-джете.

В пример Меган Маркл ставят скромницу Кейт Миддлтон. Журналисты напоминают, что в 2013 году, когда маленькому принцу Джорджу было всего 6 месяцев, герцогиня Кембриджская отправилась в отпуск с сыном на самолете компании British Airways.

Герцог и герцогиня Сассекские недавно слетали на Ибицу, где отпраздновали 38-й день рождения Меган Маркл. Оттуда семейство отправилось в Ниццу. За 11 дней они 4 раза воспользовались частным самолетом. Эти лайнеры, по заверениям экологов, наносят гораздо больший вред окружающей среде, чем регулярные рейсы. При этом принц Гарри, напоминает пресса, постоянно выступает с природозащитными инициативами.

Раздутый в прессе скандал до глубины души огорчил лучшего друга матери принца Гарри – принцессы Дианы – сэра Элтона Джона. Известный певец выступил в защиту своих подопечных. Артист заявил, что считает своим долгом опекать сына трагически погибшей Дианы. Поэтому он оплатил ему, его жене и ребенку перелет и позволил им жить на его вилле в Ницце. По словам Элтона Джона, для него было очень важно обеспечить безопасность дорогого ему семейства, пишет Daily Express.