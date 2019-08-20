ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маркл и Миддлтон втянули в громкий скандал известного певца

14:43
  • вторник
  • 20 августа 2019

Герцогине Сассекской ставят в пример ее скромную родственницу

Новый виток скандала вокруг Меган Маркл и Кейт Миддлтон раздула британская пресса. Герцогиню Сассекскую обвиняют в склонности к транжирству: супруга принца Гарри с малышом Арчи четырежды за короткий отпуск летала на бизнес-джете.
Елизавета II лишила Меган Маркл королевских покоев

В пример Меган Маркл ставят скромницу Кейт Миддлтон. Журналисты напоминают, что в 2013 году, когда маленькому принцу Джорджу было всего 6 месяцев, герцогиня Кембриджская отправилась в отпуск с сыном на самолете компании British Airways.

Герцог и герцогиня Сассекские недавно слетали на Ибицу, где отпраздновали 38-й день рождения Меган Маркл. Оттуда семейство отправилось в Ниццу. За 11 дней они 4 раза воспользовались частным самолетом. Эти лайнеры, по заверениям экологов, наносят гораздо больший вред окружающей среде, чем регулярные рейсы. При этом принц Гарри, напоминает пресса, постоянно выступает с природозащитными инициативами.

Раздутый в прессе скандал до глубины души огорчил лучшего друга матери принца Гарри – принцессы Дианы – сэра Элтона Джона. Известный певец выступил в защиту своих подопечных. Артист заявил, что считает своим долгом опекать сына трагически погибшей Дианы. Поэтому он оплатил ему, его жене и ребенку перелет и позволил им жить на его вилле в Ницце. По словам Элтона Джона, для него было очень важно обеспечить безопасность дорогого ему семейства, пишет Daily Express.

Читайте также:
Новости по теме
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.