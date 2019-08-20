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Кремль оценил карту радиоактивного облака над Россией

15:30
  • вторник
  • 20 августа 2019

Дмитрий Песков назвал абсурдом слухи о распространении радиации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию карты распространения радиоактивного облака над территорией России после аварии в Архангельской области. По его словам, это абсурд.

"Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии… Сама по себе формулировка достаточно абсурдна", - приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

Он посоветовал журналистам ориентироваться на заявление президента, которое он сделал накануне во время встречи с Эмманюэлем Макроном. Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

Песков подчеркнул, что президент получает всю информацию о происходящем в районе ЧП. Комментируя сообщения о том, что передающие сигналы о радиации станции перестали работать спустя несколько дней после инцидента, представитель Кремля заявил, что ему нечего сказать.

"Что касается работы станции, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это, наверное, с руки вам найти, к кому они относятся и запросить информацию, почему та или иная информация или передается, или не передается", - ответил он журналистам. Слова Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Интерактивную карту потенциального распространения радиоактивного облака после взрыва на полигоне под Северодвинском ранее опубликовал в своем твиттере исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытания Лассина Зербо.

Инцидент на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате взрыва во время испытаний жидкостной двигательной установки погибли семь человек, в том числе пять сотрудников "Росатома".

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