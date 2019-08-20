Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Есть готовность к переговорам в нормандском формате

Никаких наметок по встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока нет. В ситуации пока больше вопросов, чем ответов, объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер заявил, что в своей беседе с президентом Франции проинформирует Эммануэля Макрона о своих разговорах с Владимиром Зеленским. Президент России отметил, что "в них есть вещи, которые можно обсуждать".

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов после встречи президентов России и Франции, подчеркнул, что Путину и Макрону удалось "экспертно и развернуто" обсудить перспективы проведения саммита в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Украине. Однако более конкретно дата такой встречи будет определена позже.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что существует определенный порядок подготовки к встречам, подобным "нормандскому формату". По словам Пескова, существуют определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов. "Собственно там и будет идти на экспертном уровне подготовка", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.