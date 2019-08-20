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Изъяты сотни литров масла после смертельного отравления россиян

15:30
  • вторник
  • 20 августа 2019

Жертв могло быть еще больше, если бы вовремя не перехватили товар

В Самарской области перехватили 200 литров подсолнечного масла, которым, предположительно, отравились 13 человек в соседней Ульяновской области.
"Открылось кровотечение": россиянин насмерть отравился подсолнечным маслом

Как выяснилось, масло приготовил 69-летний пенсионер-любитель из Ульяновской области. 5 литров он оставил себе, 10 отдал дочери, которая угостила родственников и коллег по работе, а оставшиеся 200 литров отправились к заказчику из Самарской области. К счастью, оно не успело поступить в продажу.

По информации источника РИА Новости, в масло мог попасть крысиный яд, что привело к массовым отравлениям и даже двум смертельным случаям. У всех пострадавших наблюдались похожие симптомы - кровотечения различной локализации.

Возбуждено уголовное дело. 11 человек на данный момент остаются в больнице, им предстоит долгое лечение, поскольку яд долго будет выводиться из организма.  

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