Макрон заговорил по-русски после встречи с Путиным

Президент Франции порассуждал о европейском будущем России

Президент Франции Эммануэль Макрон оставил в своем Facebook сообщение на русском языке после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Франко-российский саммит завершился накануне поздно вечером.

Заговоривший по-русски Макрон подвел итоги визита Путина во Францию и заключил, что Россия — это "очень глубоко европейская страна".

"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", - говорится в сообщении Макрона на русском языке.

В комментариях подписчики высмеяли президента Франции:

- Эммануэль, если ты в заложниках, моргни дважды. - У вас Макрон сломался. - И о погоде. По всей территории Украины ожидаются массовые возгорания домашней мебели и шароваров. - Похоже, что аккаунт сломали.

Многие пользователи обратили внимание, что пост на русском языке не появился на странице Макрона. Вместо него в профиле закреплено сообщение с другим текстом.

"Я слышу, что говорить с Россией бесполезно, что она не имеет влияния. Я не согласен: не говорить с ней было бы изолировать ее. Это не в наших интересах. Мы два постоянных члена Совета безопасности: нам нужно поговорить друг с другом, найти точки согласия, сближения", - гласит пост на французском.

Накануне президенты Франции и России провели переговоры в резиденции Брегансон. Лидеры общались более трех часов. За это время они успели обсудить конфликт в Сирии, ливийский вопрос, природные пожары и тему изменения климата.

Подробнее о переговорах Макрона и Путина смотрите в репортаже ТВЦ:

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