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"Невменяемая": Фадеев выгнал Наргиз за кровать в автобусе

15:48
  • вторник
  • 20 августа 2019

Певица вела себя так, как ей вздумается

Концертный промоутер Сергей Лавров рассказал, что не удивлен ссоре продюсера Максима Фадеева с певицей Наргиз Закировой, поскольку артистка – очень сложный человек и работать с ней тяжело.
Чем прославилась певица Наргиз

По его словам, Закирова всегда чувствовала себя "большой звездой" и вела себя так, как ей вздумается: она пила виски на сцене, курила в гостиничных номерах, требовала устанавливать полноценную кровать в гастрольных автобусах.

"Я первый, кто сказал, что артистка невменяемая. Еще полгода назад предупреждал Макса и всех организаторов. Это начало ее конца", - сообщил Лавров изданию "Собеседник.Ru".

Однако коллеги по сцене защищают Наргиз от нападок Фадеева и его продюсерского центра MALFA и не верят в то, что певица устраивала дебош и скандалы по любому поводу.

Ранее в СМИ распространилась информация, что MALFА разорвала контракт с Наргиз из-за того, что об этом Фадеева попросила Ольга Серябкина. Последнюю, в свою очередь, считают "второй женой" продюсера. Об этом недвусмысленно намекнула другая бывшая подопечная Фадеева Елена Темникова. В то же время бытует мнение, что Закирову уволили за пьянство.

Наргиз сотрудничала с Максимом Фадеевым с апреля 2014 года. Музыкант написал для нее дебютный сингл "Я не твоя". После этого продюсер и композитор написал для нее еще несколько песен, а 1 сентября 2016 года прошла премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем".

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