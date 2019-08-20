Появились подробности смерти легкоатлетки из Тамбова

Девушка умерла на отдыхе в деревне

Чемпионка по легкой атлетике, 25-летняя Маргарита Плавунова, скончалась от остановки сердца. Причина выяснилась во время вскрытия. При этом отмечается, что сама девушка на здоровье не жаловалась.

Маргарита Плавунова отдыхала в деревне. Легкоатлетический сезон уже завершился, к соревнованиям спортсменка не готовилась, рассказала тренер Маргариты Елена Мельникова. По ее словам, чемпионка просто решила пробежаться. Такой легкий кросс едва ли мог стать для атлета серьезной нагрузкой.

"Вообще, она собиралась бросать легкую атлетику после последних соревнований, потому что жених предложил ей переехать с ним в Санкт-Петербург. Вот она и была готова все оставить", - приводит слова тренера Life.

Плавунова скончалась 19 августа во время пробежки. Следственное управление СК России по Тамбовской области устанавливает все обстоятельства смерти девушки – хотя уже заявлено, что следов криминального характера на теле обнаружено не было. Похороны 25-летней спортсменки состоятся 21 августа в Котовске Тамбовской области, сообщили в Тамбовской региональной федерации легкой атлетики.

Случаи смертей спортсменов во время тренировок и соревнований в последнее время участились. Западные исследователи утверждают, что риск смерти от сердечной недостаточности у спортсмена в 2,5 раза выше, чем у человека, не занимающегося спортом. Играет роль и качество медобследований. Отмечается, что для выявления всех проблем сердца нужна эхокардиография. Это дорогостоящий метод диагностики, который доступен не во всех национальных сборных, пишет "Спорт-Экспресс".