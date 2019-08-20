Лукашенко похвастался главным достижением

Президент Белоруссии провел историческую встречу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал величайшим достижением страны отсутствие олигархов, управляющих страной, а также преступников, которые могли бы контролировать отдельные регионы.

"Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях", - заявил белорусский лидер на совещании, посвященном работе правоохранительных органов. Он назвал встречу "исторической".

Лукашенко назвал это величайшим достижением не только последнего времени, но всего периода независимой Белоруссии, пишут "Дни.ру". По его словам, это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, а также работе правоохранительных органов.

Вместе с тем президент Белоруссии отметил серьезные недостатки в работе правоохранительной системы страны. Он пригрозил "изъять из общества" некоторых "оборзевших" в связи с фальсификациями в ходе расследования уголовных дел.

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