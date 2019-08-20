ТОП-10 популярных авто у москвичей

Самым покупаемым оказался немец

Аналитическое агентство "Автостат" провело исследование и назвало 10 самых популярных марок автомобилей среди жителей столицы.

Так, первое место досталось Volkswagen Polo – за шесть месяцев было продано 7,5 тысяч автомобилей. На втором месте оказался KIA Rio (5,3 тысячи), на третьем - Hyundai Creta (4,5 тысячи).

Также в десятку попали Hyundai Solaris (4 тысячи проданных), Skoda Octavia (3,8 тысячи), Toyota Camry (3,5 тысячи), Skoda Rapid (3,4 тысячи), Volkswagen Tiguan (3,3 тысячи), Nissan Qashqai (3,1 тысяча) и KIA Optima (3 тысячи).