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Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили

16:41
  • вторник
  • 20 августа 2019

Месяц назад он обматерил российского президента в прямом эфире

Новое руководство грузинского канала "Рустави-2" уволило ряд журналистов, в том числе Георгия Габунию, который позволил себе резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.
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Увольнение Габунии будет оформлено после того, как он вернется из отпуска, пишет агентство URA.RU. Ранее должности на телеканале лишился директор "Рустави 2" Ника Гварамия. Он намерен оспорить это решение в суде.

Георгий Габуния в июле этого года в эфире телеканала "Рустави-2" нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Реакция на выступление журналиста была осуждающей, инцидент прокомментировала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сочла это провокацией.

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Георгий Габуния
Георгий Габуния
Георгий Габуния
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