Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили

Месяц назад он обматерил российского президента в прямом эфире

Новое руководство грузинского канала "Рустави-2" уволило ряд журналистов, в том числе Георгия Габунию, который позволил себе резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.

Увольнение Габунии будет оформлено после того, как он вернется из отпуска, пишет агентство URA.RU. Ранее должности на телеканале лишился директор "Рустави 2" Ника Гварамия. Он намерен оспорить это решение в суде.

Георгий Габуния в июле этого года в эфире телеканала "Рустави-2" нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Реакция на выступление журналиста была осуждающей, инцидент прокомментировала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сочла это провокацией.

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