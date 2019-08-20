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Путин: деньги на медицину надо тратить с умом

17:57
  • вторник
  • 20 августа 2019

Президент отметил, что проблем в этой сфере "еще очень много"

Существенные ресурсы, выделенные на реализацию  национального проекта "Здравоохранение", должны быть "потрачены с умом" и дать хороший результат. Об этом заявил Владимир Путин на  совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что проблем в этой  сфере "еще очень много". В частности, по его словам, речь идет о доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий.

Путин напомнил о планах создания и модернизации в сельских регионах фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и мобильных медицинских комплексов. Глава государства предложил рассмотреть, как соотносятся реальные ожидания и потребности граждан с мероприятиями, запланированными в национальном  проекте "Здравоохранение".

Глава государства обратил внимание на то, что большинство людей обращается, прежде всего, в первичное звено, и поинтересовался, как на каждом конкретном человеке сказываются те меры, которые предпринимаются для развития медицины в стране. Президент поручил кабинету министров к 1 октября подготовить систему модернизации первичного звена здравоохранения.

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