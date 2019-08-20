Запуск МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%

Две ветки "поедут" уже в конце года

Более 90 миллионов человек смогут перевезти две линии Московских центральных диаметров только за первые 12 месяцев работы. Движение по новым веткам планируют запустить уже в конце этого года. Сейчас на платформах идет активное обновление, также благоустраивают территорию вокруг станций. Ход работ на платформе Сетунь, которая располагается на первой линии МЦД, сегодня оценил Сергей Собянин.

Большая стройка не останавливается даже сейчас, когда поезда уже запустили. Пока посадка происходит у временных деревянных платформ. Но к концу этого, началу следующего года, здесь построят новый современный остановочный пункт.

Отрезок – "Одинцово – Лобня" станет первым из 5 московских центральных диаметров. Своего рода наземное метро или более быстрые электрички. А точнее, и то и другое. Они будут ходить по дополнительным путям, которые проложат на перегруженных направлениях железной дороги, в том числе, и Белорусском. Свой отдельный перрон пристроят к уже существующим пригородным станциям. А также установят конкорс – зал между платформами, для перехода, оборудованный всем необходимым.

52 километра житель Одинцово, который направится в Лобню, преодолеет всего за час с небольшим – это конечные точки диаметра. А ведь до центра Москвы расстояние в 2 раза меньше. В отличие от обычных электричек, новые диаметры не будут привязаны к вокзалам, а пройдут через всю столицу – от МКАДа до МКАДа. На стройке пилотного проекта - станции "Сетунь" - побывал и Сергей Собянин. Мэр еще раз обратил внимание на то, что новый вид транспорта – это не только удобно, но и комфортно и экономично.

"Комфортный подвижной состав. Примерно такой же, как поезда "Москва", "Ласточка" и ряд других. Сегодня готовится на заводе, я надеюсь, что в срок все поезда будут изготовлены. Это интеграция с метрополитеном и бесплатная пересадка. Сами тарифы максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это значит, что значительно будет уменьшена цена билетов. Насколько в ближайшее время примем решение, согласуем с нашими коллегами из области. Это дает в полтора раза увеличение скорости движения пассажиров и на треть больше пассажирских мест в вагонах. В целом это благоприятно скажется на транспортной ситуации и Подмосковья и Москвы и центрального транспортного узла в целом", - сказал Сергей Собянин.

Только в районе этой станции проживает около 400 тысяч человек. Регулярно здесь образовывались пробки, в часы пик электрички шли переполненными. Жители района уже в ожидании новой наземной ветки.

У электричек МЦД не будет технического перерыва, да и интервалы между поездами всего по 5 минут. Порядок наведут и рядом со станцией. Территорию благоустроят и сделают пешеходные зоны. Для всех МЦД разработали единые стандарты. На платформе "Хлебниково" уже подготовлены новые погодные модули, скоро будет установлено новое освещение, ограждения, а также специальные стойки "sos" и информационные динамические табло.

"Это пилотный проект, в котором были реализованы основные мероприятия по благоустройству, которые должны быть реализованы и на других остановочных пунктах МЦД. В общем, все для того, чтобы поезд было ожидать комфортно", - говорит директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.

Единые стандарты будут во всем. Например, новые московские поезда "Иволга" уже готовятся выйти на железную дорогу. За три года власти планируют полностью обновить ЖД-транспорт, курсирующий по Москве. А значит, поездка на метро или электричке будет еще более комфортной.

Елена Макарова, Владимир Черных, Александр Ивановский и Филипп Швырев. "ТВ Центр".