"Царило тотальное недоверие": в Москве показали документы о начале ВОВ

С Гитлером пытались договориться все

В Москве открылась историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны". В зале Федеральных архивов представили около трехсот экспонатов, в том числе документы, кинохроника, фотографии и музейные предметы. В частности, посетители своими глазами смогут увидеть оригинал советско-германского договора о ненападении и дополнительный протокол, с которого сняли гриф секретности.

Сотни документов, рассказывающих о событиях 80-летней давности: телеграмма Гитлера Сталину с просьбой принять Риббентропа, ответ на неё, советско-германский договор о ненападении и его секретный протокол, а также еще десятки писем, докладов, шифрограмм о тайных планах и переговорах из Франции, Великобритании, Польши, Германии. И все они никак не вписываются в многочисленные спекуляции, искажающие историю.

"Цель таких спекуляций очевидна — не только очернить современную Россию, как продолжателя Советского Союза, но и скрыть неприглядную роль собственных государств в попустительстве гитлеровскому режиму. Оправдать безобразные выходки неонацистов, нечистоплотную борьбу с памятниками воинам-освободителям", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

Представленные документы свидетельствуют: в мире на пороге катастрофы царило тотальное недоверие. С Гитлером пытались договориться многие. На выставке представлена телеграмма Рузвельта с предложением посреднической межгосударственной миссии, а также документы посла Германии в Великобритании. Именно к нему на тайные переговоры в июле 1939 года под видом участника конференции по китобойному промыслу прибыл Гельмут Вольтат, помощник Геринга.

"Англичане предлагали немцам заключить пакт о ненападении и разграничить сферы политических интересов в Европе и мире. Здесь написано: "заключение пакта о ненападении сделало бы возможным освобождение Англии от обязательств по отношению к Польше", - рассказывает куратор выставки Валерий Арцыбашев.

По сути, Чемберлен предлагал Гитлеру "новый Мюнхен". В это время советское правительство тщетно пытается создать широкую антигитлеровскую коалицию. Но французы и англичане не торопятся. В буквальном смысле слова. Английская делегация добирались до Москвы 6 дней. Не на самолете или поезде, а по воде. На грузовом судне.

Здесь каждый документ - на вес золота. Причем не только для специалистов. Главное - читать и помнить: история не терпит сослагательного наклонения.

"Иногда очень хочется сказать: вот если бы... Не получается! Гитлер не верил, что Сталин подпишет этот пакт. До последнего! Он сидел в рейхсканцелярии и ждал: а подпишет или не подпишет? Как только прислал Риббентроп известие о том, что пакт подписан, они пили шампанское", - рассказывает научный руководитель Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.

В условиях нынешней информационной войны эта выставка и эти документы - очень сильное оружие. Потому что это - правда.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".