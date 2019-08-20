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Лавров напомнил Киеву о невыполненных обязательствах

18:03
  • вторник
  • 20 августа 2019

Это приблизит новую встречу лидеров "нормандской четверки"

Во вторник в центре внимания мировой прессы — состоявшиеся накануне в Марселе переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, передает "ТВ Центр". Французские журналисты подчёркивают дружественную атмосферу в беседе президентов России и Франции. Издание Le Monde отмечает призыв Макрона к сближению Европы и России, а также к выстраиванию единой линии европейской безопасности совместно с Москвой. Влиятельное издание The Times отмечает, что само приглашение Владимира Путина во Францию перед стартом здесь саммита G7 — некий "жест примирения".

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В Москве также оценили встречу президентов, как конструктивную и доверительную. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что диалог был очень насыщенный и охватывал как двусторонние вопросы, так и темы мировой политической повестки. Песков добавил, что при этом лидеры не обязательно соглашались друг с другом, но важно, что продемонстрирована воля к обсуждению самых разных проблем. В том числе, таких трудных, как украинский вопрос.

В продолжение этой темы, отвечая на вопросы журналистов, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул: следующий шаг во многом зависит от Киева.

"Как сказал президент Путин, мы готовы встречаться в любом формате, если только это будет результативно. И президент Макрон подтвердил, что он не сторонник встречи ради встречи. И потом уже мы обсуждали необходимость прежде всего выполнить то, о чем лидеры "нормандской четверки" договорились почти три года назад - в октябре 2016 года - в Берлине. Это касается и полного разведения сил и средств на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе. Эта договоренность саботировалась режимом Порошенко с самого начала и до последних дней этого режима. И вторая задача, как вчера президент Путин подтвердил, - это чётко зафиксировать так называемую "формулу Штайнмайера" относительно порядка вступления в силу закона об особом статусе", - заявил Лавров.
 

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