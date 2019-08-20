Экстренно севший в Люксембурге самолет продолжил свой полет

Пострадавших нет

Самолет авиакомпании Air France, экстренно севший в Люксембурге, вылетел из аэропорта в Париж.

Ожидается, что лайнер приземлится во французской столице в 16:15 по местному времени (в 17:15 по московскому времени), пишет агентство "Москва".

Ранее самолет Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево" в парижский "Шарль-де Голль", подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и запросил экстренную посадку в Люксембурге. По словам представителя авиакомпании, вероятно, произошло ложное срабатывание, однако из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет.

Все прошло в штатном режиме, никто не пострадал. После посадки самолет отправили на техническое обслуживание и дозаправку.