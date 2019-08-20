ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экстренно севший в Люксембурге самолет продолжил свой полет

17:10
  • вторник
  • 20 августа 2019

Пострадавших нет

Самолет авиакомпании Air France, экстренно севший в Люксембурге, вылетел из аэропорта в Париж.

Ожидается, что лайнер приземлится во французской столице в 16:15 по местному времени (в 17:15 по московскому времени), пишет агентство "Москва".

Ранее самолет Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево" в парижский "Шарль-де Голль", подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и запросил экстренную посадку в Люксембурге. По словам представителя авиакомпании, вероятно, произошло ложное срабатывание, однако из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет.

Все прошло в штатном режиме, никто не пострадал. После посадки самолет отправили на техническое обслуживание и дозаправку.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании Air France
Самолет авиакомпании Air France
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.