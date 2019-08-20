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Валерия пострадала на шоу "Голос"

17:33
  • вторник
  • 20 августа 2019

Певица умудрилась пораниться, сидя в кресле жюри

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о неприятном инциденте на съемках шоу "Голос 60+". Его жена, певица Валерия травмировала ногу во время работы над проектом.

Муж Валерии опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, как певице помогает бригада медиков. Врачи обработали певице рану и сделали перевязку.

"Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудрится пораниться?!" - задался вопросом Пригожин.

Подписчики уже усмотрели в инциденте таинственный знак. "Значит не её место. Это знак", оставил под видео комментарий пользователь iakobuktatiana. Подписчики продюсера предположили, что все произошло из-за безответственности организаторов: "Вина организаторов. Потому что нужно было объяснить, как правильно пользоваться этим злополучным креслом".

Шоу "Голос 60+" стартует на Первом канале в сентябре. Вместе с Валерией участников будут оценивать Пелагея, Михаил Боярский и Лев Лещенко.

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