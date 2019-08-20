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На поминки убитой под Ульяновском семьи собралась вся округа

18:18
  • вторник
  • 20 августа 2019

Подростка-убийцу похоронили скромно накануне

Семью, которую зарубил топором 16-летний подросток в селе Патрикеево Ульяновской области, похоронили.
Опубликовано видео из дома, в котором школьник зарубил пять человек

Деньги на похороны выделили из бюджета области – порядка 260 тысяч рублей. Проститься с семьей пришло не менее 500 человек – это родственники, друзья, знакомые, а также местные власти, социальные службы и даже военные из соседней части. Поминки прошли в местном кафе, поскольку в доме, где произошло убийство, до сих пор проходят следственные действия. 

Подростка похоронили днем ранее на другом кладбище по мусульманским обычаям. На церемонии присутствовал отец мальчика.

Между тем, следователи и психологи ломают голову: что могло толкнуть прилежного школьника на столь жесткое убийство? Известно, подросток на учете у школьного психолога не стоял. Мальчик никогда не нарушал дисциплину, прилежно учился, участвовал в олимпиадах. У него были хорошие отношения с учителями и одноклассниками.

В мотивах поступка 16-летнего юноши попытался разобраться криминалист СКР. По мнению эксперта, у парня случился приступ шизофрении, а причиной стала непростая ситуация в семье.

Он предположил, что мальчик устал от той жизни, которая его окружала, и поэтому решил свести счеты с жизнью. С собой он решил забрать мать, которая "неспособна воспитать и вырастить" и маленьких брата с сестрой, так как их "забрали бы в детский дом, а это неприемлемо", пишет Life.ru.

Отец мальчика, который не жил с семьей, но поддерживал связь с сыном, предположил, что во всем виноваты компьютерные игры, в которые играл мальчик. По его словам, он тратил на них все деньги.. При этом у властей области нет подтверждения этой информации, что у подростка была игровая зависимость.

Трагедия произошла в селе Патрикеево Ульяновской области 18 августа. По предварительной версии следствия, 16-летний юноша зарубил топором дедушку с бабушкой, мать, сводных брата и сестру, а затем покончил жизнь самоубийством. Подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что хочет уйти из жизни и забрать с собой близких, чтобы "они не переживали".

СК намерен провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

Видео: можно ли было предотвратить резню под Ульяновском?

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