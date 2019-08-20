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Красавица-жена Зеленского преподала урок хамке Нетаньяху

19:02
  • вторник
  • 20 августа 2019

Первая леди Украины встретилась с ней с глазу на глаз после скандала с караваем

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в рамках официального визита в Киев провела встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской. Последняя устроила своей гостье экскурсию по Дому с химерами.

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Зеленский подготовился к встрече Нетаньяху бандеровским приветствием

"Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечте – снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - написала Зеленская в Instagram, сопроводив сообщение фотографиями со встречи с Нетаньяху.

Таким образом, Зеленская преподала урок гостеприимства жене израильского премьера после неприятного инцидента в аэропорту "Борисполь", который произошел накануне. Тогда Сара Нетаньяху не стала пробовать приветственный каравай и бросила хлеб с солью на землю, чем не на шутку рассердила украинцев.

Подписчики Зеленской в комментариях под постом оставили гневные сообщения в адрес жены Нетаньяху. Кроме того, многие обратили внимание на то, что Зеленская пришла на официальную встречу в "бабушкином наряде".

- Кто дизайнер первой леди? Все вещи , которые она надевает, очень ее старят!

- Одной мне не нравится её стиль? Как бабка старая.

- Зеленская - красавица! Но платье, как из бабушкиного сундука!

Ранее дерзкому поступку Сары Нетаньяху нашли объяснение. Также стало известно, что ее не проинструктировали по поводу каравая, поэтому она не знала, что с ним делать. На защиту своей жены также встал сам Нетаньяху. Он призвал не искать в ее действиях признаков неуважения к принимающей стороне и рассказал, что супруга специально к визиту выбрала наряд желто-голубых цветов украинского флага.

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Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху
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