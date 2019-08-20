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В Израиле оправдались за хамское поведение Нетаньяху в Киеве

19:13
  • вторник
  • 20 августа 2019

Саре Нетаньяху якобы никто не объяснил, что делать с караваем

В Израиле нашли объяснение поступку супруги Биньямина Нетаньяху в аэропорту "Борисполя", который страшно оскорбил украинцев. Оказалось, Саре Нетаньяху никто не объяснил, что делать с приветственным караваем.

Как заявил министр по делам Иерусалима и охраны окружающей среды Зеэв Элькин, который был в составе делегации, протокол визита не предполагал активного участия первой леди Израиля в церемонии. После того, как Биньямин Нетаньяху получил каравай, он по собственной инициативе передал супруге несколько крошек.

"Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у нее упали", - приводит слова Элькина агентство РИА Новости.

Никто не из участников церемонии не расценил брошенные на землю крошки, как инцидент. Скандал же раздули средства массовой информации, добавил Элькин.

Видео инцидента:

Ранее оправдываться за известную своим суровым характером жену пришлось самому Нетаньяху. Он попросил  не искать в ее действиях признаков неуважения к принимающей стороне. По словам израильского премьера, Сара Нетаньяху даже специально к визиту выбрала наряд в цветах украинского флага.

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