Рухнувший с россиянами на борту вертолет обесточил весь греческий остров

По предварительной информации, никто не выжил

Частный вертолет с россиянами на борту потерпел крушение на греческом острове Порос.

Вертолет направлялся из Галаты в афинский аэропорт. По неизвестной пока причине машина задела линии электропередачи и упала в море. На борту находились женщина с ребенком и пилот-грек. По предварительной информации, выживших в результате ЧП нет.

В результате падения вертолета на ЛЭП обесточился весь остров Порос, население которого порядка четырех тысяч человек.

Посольство России в Греции уже в курсе произошедшего, дипломаты выясняют обстоятельства ЧП. "Держим данный вопрос на контроле", - передает "Газета.Ru" заявление пресс-атташе дипмиссии.