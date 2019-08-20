"Гагачат" атаковал Instagram Сильвестера Сталлоне

Россияне-тролли временно оставили в покое Леди Гагу

Российский юморист Гарик Харламов предложил своим подписчикам переместиться с Instagram Леди Гаги в соцсети актера Сильвестера Сталлоне.

Шоумен предложил оставить под постами американского актера следующие слова: "Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл!"

Россияне активно поддержали флешмоб Харламова. Кажется, к Сталлоне переместились некоторые пользователи "Гагачата".

"Есть кто от Гарика?", "Харламыч сказал, что ты одежду раздаешь. Мне нужна твоя одежда и мотик!", "Скажите, а это здесь одежду с мотоциклами раздают?", "Мне нужна только одежда", "Продам гараж под ваш мотоцикл", "Тут Гарик просил передать что ему нужна одежда", "Это ты новый хахаль Гаги?", - посыпались комментарии. (Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)

Ранее россияне атаковали Instagram певицы Леди Гаги якобы за то, что она разрушила отношения модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. Сначала пользователи Сети оставляли только гневные комментарии под постами Гаги, но затем там стали появляться рецепты блюд, объявления о продаже и беседы на отвлеченные темы.

Видео: почему россияне обрушились на Леди Гагу