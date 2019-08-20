Воздушный шар с туристами повис на столбах в Подмосковье (видео)

Пострадал пилот

В Московской области произошла нештатная посадка воздушного шара, в результате чего он повис на столбах.

Инцидент произошел в поселении Позитив Дмитровского городского округа. В корзине находились семь человек, детей среди них нет. Пострадал только пилот воздушного шара, он получил травму ноги.

На данный момент все обстоятельства и причины произошедшего выясняются, пишет ТАСС. Как пишет агентство "Москва", воздушный шар принадлежит воздухоплавательному клубу Magic flight.