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Воздушный шар с туристами повис на столбах в Подмосковье (видео)

20:45
  • вторник
  • 20 августа 2019

Пострадал пилот

В Московской области произошла нештатная посадка воздушного шара, в результате чего он повис на столбах.

Инцидент произошел в поселении Позитив Дмитровского городского округа. В корзине находились семь человек, детей среди них нет. Пострадал только пилот воздушного шара, он получил травму ноги.

На данный момент все обстоятельства и причины произошедшего выясняются, пишет ТАСС. Как пишет агентство "Москва", воздушный шар принадлежит воздухоплавательному клубу Magic flight. 

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