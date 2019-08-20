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Послом США в России может стать заместитель Помпео

21:02
  • вторник
  • 20 августа 2019

До этого предлагалась кандидатура спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на должность посла в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Кандидатуру Салливана должен утвердить Сенат. В то же время местные СМИ писали, что новым послом США в России может стать спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.

6 августа стало известно, что нынешний посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке. Он будет занимать должность до третьего октября.

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