Послом США в России может стать заместитель Помпео

До этого предлагалась кандидатура спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на должность посла в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Кандидатуру Салливана должен утвердить Сенат. В то же время местные СМИ писали, что новым послом США в России может стать спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.

6 августа стало известно, что нынешний посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке. Он будет занимать должность до третьего октября.