Какое будущее ждет мир без ДРСМД

США в одностороннем порядке стремятся обеспечить себе военное превосходство

США готовили испытания ракет, нарушающих условия ДРСМД как минимум с октября прошлого года или даже раньше. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Запуски, которые прошли в Калифорнии, показывают, что Вашингтон начал разработку запрещённых договором ракет ещё даже до формального выхода из соглашения.

Кадры, на которых в небо взмывает американская ракета, перед тем, как выложить на сайт Пентагона, намеренно замедлили. Вероятно, чтобы военные эксперты из разных стран могли детальнее их рассмотреть. Впрочем, куда важнее было не само видео, а пояснение американского Минобороны под ним.

"Министерство обороны провело лётные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Это сообщение содержит два важных маркера. Речь о расстоянии, которое пролетела ракета, и о том, что пуск был осуществлен с земли. До 2 августа этого года подобные испытания, как и производство такого типа средств доставки были под запретом согласно Договору о ракетах средней и меньшей дальности. В его несоблюдении Вашингтон постоянно обвинял Москву, бездоказательно заявляя, что у России такие ракеты есть, значит и мы должны их создать. Так и сделали. Но только подозрительно оперативно. С момента выхода США из РСМД до первого пробного пуска прошло всего 18 дней.

"США этим пуском зафиксировали простую вещь. Что разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, в частности разработка пусковой установки для крылатых ракет и, возможно, новой крылатой ракеты среднего радиуса действия, американцы проводили задолго до выхода из ДРСМД", - пояснил военный и политический аналитик Константин Сивков.

"Это было все еще известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал Джон Болтон. И он нам сказал, по-моему, я уже упомянул об этом нашим коллегам-журналистам, что заявления Трампа о необходимости выйти из этого договора - это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, тогда, а может быть еще раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают параметры ДРСМД", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

На это Москва неоднократно указывала, опираясь на вполне себе открытые данные из бюджета Минобороны США. Не раз заявляла Россия и о том, что пусковые установки "Марк-41" – те, что используются в американской системе ПРО, размещенной в Румынии и Польше - легко превращаются из оборонительного в наступательное вооружение. Нужно лишь сменить программное обеспечение. И его, похоже, сменили. На кадрах, опубликованных Пентагоном, используется как раз такая пусковая установка, подмечают журналисты американского журнала Time.

"Россия годами жаловалась на то, что эти системы ПРО, использующие пусковые установки "Mарк-41", могут быть преобразованы в системы нападения, нарушающие ДРСМД, при замене противоракет SM-3 на ракеты "Томагавк". В ответ США говорили, что "Mарк-41" не подпадает под запрет ДРСМД, потому что на ней никогда не испытывалась ракета наземного базирования. Возможно тогда это было корректно, но беспокойство Кремля, похоже, оказалось вполне обоснованным", - говорится в публикации.

Та же Польша, которая за собственные деньги была готова строить базу для американских военных, лишь бы они появились в этой стране, с радостью согласится разместить у себя и американские ракеты средней и меньшей дальности, если их там уже нет. Ну, а Румынию никто и спрашивать не будет. Как и Южную Корею, например. Так что волнение Китая по поводу американских испытаний вполне понятно.

"Подобные действия свидетельствуют о стремлении Вашингтона в одностороннем порядке обеспечить себе военное превосходство. Это приведет к очередному всплеску гонки вооружений, эскалации вооруженного противостояния в мире и крайне негативно отразится на региональной и глобальной безопасности", - утверждает официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Но то ли еще будет, учитывая, что до сих пор не понятно, что в итоге произойдет с договором СНВ-3, согласно которому Россия и США обязались сокращать количество ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Москва уже неоднократно посылала за океан сигналы, что готова обсуждать новое соглашение. Но Вашингтон почему-то продолжает подозрительно молчать.

"Всё указывает на то, что США не продлят и договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. Так что мир ждёт несомненно самый опасный период со времён холодной войны и один из самых опасных в истории ядерного оружия. Потому как если договор СНВ не будет продлён, впервые с 1972 года в отношении американского и российского ядерного оружия не будет существовать ограничений", - говорится в колонке La Presse.

Все это в итоге может привести к тому, что США разместят ядерное оружие и в космосе, милитаризация которого тоже вызывает вполне обоснованные опасения Москвы. Оттого Россия и предлагает сесть за стол переговоров. Обсудить все проблемные вопросы, не ломая уже существующую систему безопасности в мире. Но это в планы Вашингтона, вероятно, не входит.

Александр Панюшкин, Евгений Назарюк, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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