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Путин назвал провалом ситуацию в здравоохранении

22:14
  • вторник
  • 20 августа 2019

Президент также напомнил, что выделяемые на медицину деньги надо тратить с умом

Факторы, которые мешают развитию здравоохранения в стране, обсудил во вторник на совещании с министрами Владимир Путин. Речь, в частности шла о состоянии так называемого первичного медицинского звена - с него начинается обращение граждан за помощью и именно здесь кроется львиная доля проблем.
Путин: деньги на медицину надо тратить с умом

Городские и районные больницы, поликлиники, а также станции скорой медицинской помощи - вот фундамент и первичное звено всей системы здравоохранения. Именно о ней говорили в Кремле. Без преобразований целей, поставленных в майском указе и нацпроектах, не достичь. Отсюда поднятые президентом вопросы. Материально-техническое оснащение, нехватка специалистов и, конечно, рост зарплат в здравоохранении.

Один триллион 367 миллиардов рублей выделено на реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Владимир Путин начинает совещание с цифр. Тут же отмечая, тратить деньги нужно с умом.  Амбулатории, поликлиники, фельдшерские пункты - то, что непосредственно касается каждого россиянина.

"Люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам специалистам и их нехватку. Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. Мы стремимся к тому, чтобы, обращаясь за медпомощью, люди знали, что врач, медсестра, администратор в регистратуре всегда на их стороне и сделают всё необходимое: помогут, проводят, объяснят, чтобы человек действительно получал весь спектр медицинских услуг. Современное общество открыто. Люди видят, какими широкими возможностями обладает сегодня медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят, чтобы всё это было доступно там, где они живут. Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, чётко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней", - сказал Путин.

Что касается достижений, то они есть, отмечает министр здравоохранения Вероника Скворцова. Продолжительность жизни за полгода выросла и теперь составляет более 73 лет.

"Мы достигли показателей младенческой смертности, которых планировали достичь только в 2023 году. Это 4,7. И фактически мы входим в короткий перечень лучших стран мира по показателям младенческой и детской смертности. Тем не менее, Владимир Владимирович, мы констатируем, что проблем в первичном звене очень много и прежде всего это дефицит кадров", - заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Незакрытыми остаются более 25 тысяч вакансий врачей. Свободных ставок среднего медперсонала в пять раз больше! В руках Вероники Скворцовой увесистая кипа документов. Минздрав подготовил конкретные предложения. Доля оклада в системе заработной платы - то есть то, что специалист гарантированно получит - должна быть не менее 55%. Зарплата медработников на одинаковых должностях не может различаться в разы. В российских медучреждениях может появиться резидентура. Там молодые специалисты будут работать под руководством опытных наставников. Медицинским училищам и колледжам нужно увеличить  количество мест до уровня 1990 года.   Отдельное внимание - ремонту поликлиник и больниц. Программа рассчитана до 2024 года. Некоторые здания построены ещё сто лет назад и ремонту не подлежат. Таких, по подсчетам Росстата, десятая часть.

"Наша задача сейчас - не допускать необоснованного закрытия лечебных учреждений в регионах. К сожалению, такие факты имеют место быть, вы сами это видите", - сказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

Именно регионам при реализации нацпроекта "Здравоохранение" отводят ключевую задачу. Федеральный бюджет выделяет необходимые деньги. Взять хотя бы те же зарплаты врачей.

"Вот мы в целом по стране добились целевых показателей - 200% по экономике региона. Но это далеко не везде так. В малых городах, на селе  даже близко нет ничего подобного. Данные, которые у меня есть, на встречах с людьми, на той же "Прямой линии", вылезают, говорят об обратном. Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема. Поэтому нам, безусловно, нужно принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения. Напомню еще раз, мы дважды это делали из федерального центра в расчете на то, что это будет подхвачено на местах, в регионах, но этого не происходит. В этой связи нам, безусловно, нужно посмотреть на всю организацию этой работы", - заявил Путин.

Принципы модернизации учреждений первичного звена правительство должно разработать до 1 октября. На их основе регионы разработают свои программы модернизации поликлиник. Они должны быть готовы уже к 1 июля будущего года.

Матвей Шестаков, Дмитрий Иванов, Вадим Гребенченко, Александр Званцев, "ТВ Центр", Москва.

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