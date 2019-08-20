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"Мой район": как идут работы по благоустройству Коптево

22:39
  • вторник
  • 20 августа 2019

На севере Москвы появится новое место притяжения

Новое место притяжения появится на севере столицы. В Коптеве идут масштабные работы по обустройству крупной пешеходной зоны площадью свыше пяти гектаров. По сути это будет большая площадка для отдыха под открытым небом. Она расположится на территории возле станции МЦК "Лихоборы" и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги. Но это не единственные изменения в Коптеве. Благодаря программе "Мой район" там появляются детские и спортивные площадки, обновляются улицы и скверы.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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