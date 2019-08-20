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В Москве разыграют Кубок мэра по хоккею

22:22
  • вторник
  • 20 августа 2019

За победу сразятся подмосковный "Витязь" и московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА

Столица в предвкушении одного из знаковых спортивных событий сезона. В четверг стартует Кубок мэра по хоккею, передает "ТВ Центр".

Мероприятие традиционно предшествует началу чемпионата Континентальной лиги. Сражения развернутся во Дворце "Мегаспорт" на Ходынском поле и будут длиться четыре дня. В борьбе за престижную награду участвуют три столичные команды - "Спартак",  "Динамо", "ЦСКА", а также "Витязь" из подмосковного Подольска. Хоккейным дружинам предстоит сыграть друг с другом по одному матчу. Места распределят в зависимости от количества набранных очков. Кубок мэра Москвы пройдёт уже в 12 раз. Пятикратным обладателем главного трофея становилось московское "Динамо", четырежды приз доставался "ЦСКА" и два раза победу одерживал "Спартак".

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