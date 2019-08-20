Умерла актриса из сериала "Моя прекрасная няня"

Ей было 79 лет

Умерла народная артистка России Александра Назарова. Ей было 79 лет. О причинах смерти пока не сообщается. Дата прощания и похорон еще не определены, пишет ТАСС.

"Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - заявили в московском драматическом театре имени Ермоловой, где работала артистка.

Александра Назарова полюбилась российскому зрителю по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", а также сериалах "Бригада и "Моя прекрасная няня".

Видео: передача "Мой герой" с Александрой Назаровой