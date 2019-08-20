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Трамп выступил за возвращение России в G7

22:52
  • вторник
  • 20 августа 2019

Президент США не возражает против России в составе группы ведущих стран мира

Президент США Дональд Трамп не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира.

"Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы)", - сказал американский лидер журналистам у Белого дома после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Как отметил американский лидер, в развале формата G8 виноват предыдущий американский президент Барак Обама, который, по мнению Трампа, понял, что Путин "переиграл его".

Трамп добавил, что поддержал бы предложение о возвращении к формату G8, передает РИА Новости. Год назад президент США также заявил, что Россия должна вернуться в группу ведущих стран мира.

Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал возможность участия России в G7. "Формата G8 больше не существует. Как же мы можем возвратиться в организацию, которой не существует? Это "семерка", сегодня это G7. Что касается работы в формате восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести G8 в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках G7", - пригласил глава государства.

Формат G8 появился в 2006 году, когда к нему присоединилась Россия. В 2014 году семь стран "Большой восьмерки" осудили позицию России по Крыму, после чего был восстановлен формат G7.

Видео: Путин высказался о возвращении к формату G8

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