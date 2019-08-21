ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет

00:06
  • среда
  • 21 августа 2019

Врачи несколько недель боролись за ее жизнь

В Москве скончалась Народная артистка России Александра Назарова. Ей было 79 лет. О смерти актрисы сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

"Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится в сообщении на сайте театра.

Дата и место прощания с Назаровой пока не сообщается.

По данным СМИ, Александра Назарова последние несколько недель находилась в больнице. Завлит театра Наталья Исаева в беседе с РБК рассказала, что актриса лежала в реанимации, врачи сделали все возможное, но спасти жизнь не удалось.

Александра Назарова в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр"

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Дебютировала в кино в 1961 году в фильме Юлия Райзмана "А если это любовь?". С 1965 года служила в театре имени Ермоловой. В 90-х много снималась в сериалах. Широкую известность Назаровой принесла роль Надежды Михайловны, бабушки Виктории в сериале "Моя прекрасная няня".

Главное сегодня
Актриса Александра Назарова
Актриса Александра Назарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.