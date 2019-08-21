Актриса Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет

Врачи несколько недель боролись за ее жизнь

В Москве скончалась Народная артистка России Александра Назарова. Ей было 79 лет. О смерти актрисы сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

"Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится в сообщении на сайте театра.

Дата и место прощания с Назаровой пока не сообщается.

По данным СМИ, Александра Назарова последние несколько недель находилась в больнице. Завлит театра Наталья Исаева в беседе с РБК рассказала, что актриса лежала в реанимации, врачи сделали все возможное, но спасти жизнь не удалось.

Александра Назарова в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр"

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Дебютировала в кино в 1961 году в фильме Юлия Райзмана "А если это любовь?". С 1965 года служила в театре имени Ермоловой. В 90-х много снималась в сериалах. Широкую известность Назаровой принесла роль Надежды Михайловны, бабушки Виктории в сериале "Моя прекрасная няня".