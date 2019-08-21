Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

В развале формата G8 виноват предыдущий американский президент, заявил Трамп

В преддверии саммита во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновлении работы в формате G8. Ранее в связи с кризисом на Украине против присутствия Москвы выступили Британия, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония. Россия покинула группу в 2014 году. Сейчас Трамп высказал мнение, что инициатором стал его предшественник Барак Обама.

"Я считаю, что президенту Обаме не нравилось присутствие России в составе G8, потому что Путин переиграл моего предшественника. Но, по моему мнению, гораздо более целесообразно, если бы Россия была в составе этой группы. Множество вещей, которые мы обсуждаем, касаются и этой страны", - заявил Трамп.

В среду стало известно, что в ходе телефонных переговоров президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Дональда Трампа в его стремлении вернуться к формату G8 и предложил пригласить Россию на саммит в США, который пройдёт в 2020 году, передает "Газета.Ru". Американский лидер согласился и сообщил, что поднимет этот вопрос на предстоящей встрече группы во Франции.

Ранее Путин прокомментировал возможность участия России в G7: